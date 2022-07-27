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16:20 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД рассказали об обращениях по теме пыток российских военнопленных

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Позорно, что профильные международные организации, призванные стоять на защите демократии и прав человека, закрывают глаза на преступления украинских нацистов: пытки, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами России, Украины, ДНР и ЛНР. Неоднократные обращения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в адрес верховного комиссара ООН по правам человека, международного комитета Красного креста, БДИПЧ ОБСЕ, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с призывом воздействовать на киевский режим и пресечь массовые нарушения прав человека до сих пор остаются без реакции», — сказал Нечаев на брифинге в среду.

Он также отметил, что Киев продолжает игнорировать общепризнанные принципы и нормы международного права.

«Широкий резонанс вызвали распространенные в интернете видеозаписи убийств и истязаний российских военных. Чудовищная жестокость в отношении безоружных людей ужасает. Подобные преступления режима Владимира Зеленского не могут остаться безнаказанными. В этой связи мы приветствуем работу международного общественного трибунала, созданного 1 марта текущего года по инициативе российских и иностранных правозащитников и журналистов из более чем 20 стран мира», — добавил замдиректора департамента.

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