В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно», — сказал он в ходе еженедельного брифинга ведомства.
По его словам, к работе в рамках трибунала можно привлекать только независимые страны, которые «сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире».
По словам представителей республики, логичным шагом будет участие России в судебном процессе. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить делегацию, получив при этом «предварительный интерес и одобрение» со стороны Дамаска.
Ранее директор Департамента международных организаций МИД Петр Ильичев пояснил РИА Новости, что российская сторона скептически воспринимает возможность участия ООН в трибунале над украинскими преступниками. По его мнению, трибуналы по бывшей Югославии и Руанде показали очень низкую эффективность и не гарантировали беспристрастность.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.