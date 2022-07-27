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17:38 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД назвали создание трибунала по Украине под эгидой ООН невозможным

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не представляется возможным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками. К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно», — сказал он в ходе еженедельного брифинга ведомства.

По его словам, к работе в рамках трибунала можно привлекать только независимые страны, которые «сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире».

ДНР активно работает с ЛНР над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками.

По словам представителей республики, логичным шагом будет участие России в судебном процессе. Кроме того, власти ДНР предложили Сирии направить делегацию, получив при этом «предварительный интерес и одобрение» со стороны Дамаска.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД Петр Ильичев пояснил РИА Новости, что российская сторона скептически воспринимает возможность участия ООН в трибунале над украинскими преступниками. По его мнению, трибуналы по бывшей Югославии и Руанде показали очень низкую эффективность и не гарантировали беспристрастность.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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