Зюганов допустил объединение КПРФ и СРЗП

«Программа опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — сказал Геннадий Зюганов. На вопрос «РИА Новости», каковы условия объединения двух партий, он ответил: «Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте», — добавил политик.
Вчера, 27 июля, Сергей Миронов в беседе с журналистами заявил, что объединение двух партий в исторической перспективе неизбежно. «Объединение партий и КПРФ необходимо, более того — в исторической перспективе оно неизбежно “Справедливая Россия — За правду”. Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов компартии», — сказал Миронов.