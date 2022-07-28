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10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Зюганов допустил объединение КПРФ и СРЗП

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что если «Справедливая Россия — За правду» готова выполнять программу коммунистов, то объединение двух партий возможно. Накануне руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов сказал, что не видит никаких препятствий к созданию в России «большой коалиции левопатриотических сил».

Источник: РИА "Новости"

«Программа опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — сказал Геннадий Зюганов. На вопрос «РИА Новости», каковы условия объединения двух партий, он ответил: «Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте», — добавил политик.

Вчера, 27 июля, Сергей Миронов в беседе с журналистами заявил, что объединение двух партий в исторической перспективе неизбежно. «Объединение партий и КПРФ необходимо, более того — в исторической перспективе оно неизбежно “Справедливая Россия — За правду”. Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов компартии», — сказал Миронов.

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