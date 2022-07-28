12:48 (мск), источник: Daily Storm
Княже, не надо обид: Захарова ответила на слова Зеленского, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси
Мировой общественности уже надоел президент Украины, считает дипломат.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на такие слова Зеленского. Дипломат с иронией призвала его не обижаться, что часть Украины станет называться Русью.
«Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее записал видеообращение к соотечественникам по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности. «Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она [Украина] — единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — полагает Зеленский.
Это не первое заявление украинского лидера на эту тему. В минувшем году Зеленский уже опубликовал ответ президенту РФ Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. В частности, тогда Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. Политик отмечал, что такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.
В ответ Захарова указала, что после таких заявлений появилось понимание, «над чем работают в офисе Зеленского». «А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала официальный представитель МИД РФ в соцсетях.
Ранее дипломат выразила мнение, что мир «обкормили» фигурой Зеленского, поэтому на Западе взялись раскручивать его жену Елену. По словам Захаровой, ресурс украинского лидера «полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают».
«Теперь в политическом меню блюдо называется “Зеленский под Еленой”, — заметила российский дипломат.
На Украине 28 июля 2022 года впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в День крещения Руси.