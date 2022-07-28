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15:40 (мск), источник: ТАСС

Сенат США призвал объявить Россию спонсором терроризма

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте американского Конгресса.

В документе поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В частности, правительство России обвинили в якобы применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне и поддержке с 2014 года «сепаратистов» в Донбассе. Согласно информации Конгресса США, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. Ее автором значится Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

С призывом внести Россию в список к Вашингтону ранее обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала «мерой идиотического характера» эти инициативы. Дипломат предупредила, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России.

В список спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер.

С 1979 года американская администрация добавила в свой список лишь незначительное число стран, причем речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в которых ограничены», поясняла ранее газета The Washington Post. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США не усматривает большого практического эффекта от возможного включения России в американский список стран — спонсоров терроризма.

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