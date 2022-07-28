Сенат США призвал объявить Россию спонсором терроризма

В документе поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В частности, правительство России обвинили в якобы применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне и поддержке с 2014 года «сепаратистов» в Донбассе. Согласно информации Конгресса США, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. Ее автором значится Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).
С призывом внести Россию в список к Вашингтону ранее обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала «мерой идиотического характера» эти инициативы. Дипломат предупредила, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России.
Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США не усматривает большого практического эффекта от возможного включения России в американский список стран — спонсоров терроризма.