Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками «На Киев»

В десятиминутном ролике, выложенном в Telegram-канале руководителя республики, показаны выстроенные на плацу бойцы с черно-белыми нагрудными патчами «На Киев», а также бронированная и специальная техника с той же надписью.
«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться», — написал Кадыров, обращаясь в своем посте к властям Украины.
«Будет команда — будет результат. Это неопровержимый факт. Мы за Россию, за мир, очищенный от национализма», — заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.