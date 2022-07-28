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15:52 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками «На Киев»

ГРОЗНЫЙ, 28 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от «мирового зла».

Спецоперация на Украине

В десятиминутном ролике, выложенном в Telegram-канале руководителя республики, показаны выстроенные на плацу бойцы с черно-белыми нагрудными патчами «На Киев», а также бронированная и специальная техника с той же надписью.

«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться», — написал Кадыров, обращаясь в своем посте к властям Украины.

Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«Будет команда — будет результат. Это неопровержимый факт. Мы за Россию, за мир, очищенный от национализма», — заключил Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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