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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

В Харьковской области начали принимать документы на российское гражданство

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Принимать документы будут для упрощенного оформления, выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На данный момент мы только начали формировать базу данных населения для получения российского гражданства», — сказал он.

Также выдача паспортов уже идет в Херсонской и Запорожской областях. Для этого в крупных населенных пунктах открыли центры выдачи документов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

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