Верховная рада поддержала законопроект об особом статусе поляков

«Рада поддержала в целом [законопроект] № 7550 об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, граждане Польши могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — рассказал Железняк.
Он отметил, что среди таких прав есть право на трудоустройство без специального разрешения, на осуществление хозяйственной деятельности, получение образования, соцвыплат, медицинского обслуживания.
11 июля президент Польши Анжей Дуда сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого». Украинский президент ранее анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.