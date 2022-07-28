На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
17:23 (мск), источник: © РИА Новости

Эстония прекратит выдачу виз россиянам для получения вида на жительство

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Эстония прекратит выдачу виз гражданам России и Белоруссии для обучения и получения вида на жительство, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства.

Источник: © РИА Новости

«Правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам РФ и Белоруссии приостанавливается. Также краткосрочное трудоустройство граждан РФ и Белоруссии в Эстонии может быть оформлено только при наличии у них действующей эстонской визы», — говорится в сообщении.

Правительство поясняет, что ранее граждане РФ и Белоруссии, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство. Теперь работать в Эстонии они не смогут.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве», — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщал, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России.

При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы «прискорбным» шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.

 Украина лишилась 'лучшего друга'
Европа вручила России супероружие против себя
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь