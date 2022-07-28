Эстония прекратит выдачу виз россиянам для получения вида на жительство

«Правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам РФ и Белоруссии приостанавливается. Также краткосрочное трудоустройство граждан РФ и Белоруссии в Эстонии может быть оформлено только при наличии у них действующей эстонской визы», — говорится в сообщении.
«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве», — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.
Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщал, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы «прискорбным» шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.