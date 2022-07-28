Япония требует от России исключить Курилы из зоны учений

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий (так в Японии называют район южных островов Курильской гряды. — “Ъ”), противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил журналистам Исодзаки (цитата по «РИА Новости»).
Помимо этого он выразил обеспокоенность активизацией российских военных в районе Японии на фоне военного конфликта на Украине.
Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, а стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Ранее на этой неделе Минобороны РФ анонсировало проведение стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» с 30 августа по 5 сентября. Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа, совместно с войсками Восточного военного округа задействуют ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.