В Германии не видят повода гордиться поставками оружия Украине

На протяжении всей трансляции, которую провели местные телеканалы, были слышны выкрики и свист протестующих, собравшихся на митинг неподалеку. Как пишет агентство DPA, на плакатах, которые принесли митингующие, было написано «Разжигатель войны».
«Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле», — заявил Хабек. Он пояснил, что любое оружие ведет к человеческим потерям. «Гордиться этим никто не должен», — сказал политик.
Одновременно с этим политик напомнил, что Германия считает российскую военную операцию на Украине «нарушением международного права» и не может в таких условиях не делать ничего.
21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что ФРГ одобрила поставки еще 100 гаубиц.
В конце июня германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.