00:39 (мск), источник: РБК
Украина заявила о прибытии в Ливан сирийского судна с «украденным зерном»
Сирийское судно, на которое наложены санкции США, пришвартовалось в ливанском порту Триполи, с «украденным Россией у Украины ячменем и пшеницей», заявили Reuters в украинском посольстве в Бейруте. Судно вышло из крымского порта, который закрыт для международных перевозок, перевозя 5 тыс. тонн ячменя и 5 тыс. тонн муки, утверждают в украинском диппредставительстве. По данным сайта MarineTraffic, судно Laodicea пришвартовалось в Триполи в среду, 27 июля.