«Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение “и мечом твоим станет перо”. Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», — сказал он, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.
Замгенсека напомнил, что ШОС с момента создания «была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ». За прошедшие два десятилетия, отметил он, антагонизм со стороны Запада лишь усилился, особенно — после беспорядков в Казахстане в январе этого года, когда данная организация наряду с ОДКБ поддержала законные власти республики.
Дипломат отметил, что «подобное понимание ситуации было констатировано на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов в апреле этого года, в итоговом протоколе которых отмечена необходимость “обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации”.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.