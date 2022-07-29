Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев, заявили в ОКК

«Для нас миротворческая операция — это единственное средство обеспечения мира и безопасности в нашем регионе, создания благоприятных, необходимых условий для переговорного процесса», — сказал Беляков.
«Поэтому мы заинтересованы в ее продолжении до полного завершения, то есть до окончательного решения конфликта. Поэтому мы будем делать все, чтобы совместную миротворческую операцию никто не дискредитировал, чтобы никто не мешал нашим миротворцам выполнять поставленные задачи по поддержанию мира», — подчеркнул собеседник агентства.
В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.