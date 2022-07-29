Москалькова выразила надежду на возвращение Бута

Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление из США о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МИД не уполномочен обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном обмен американскими и российскими гражданами, но послушает, что скажет его американский коллега, желающий провести телефонный разговор.
«Неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью его освобождения и депортации на Родину. Как известно, в настоящее время компетентные органы России и США ведут переговоры. Надеюсь, что они закончатся возвращением Виктора домой», — написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Бут более 10 лет находится в американской тюрьме в связи с «неправосудным приговором, который носит политическую направленность».
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.