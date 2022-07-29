США ввели санкции в отношении двух россиян и четырех организаций

Их внесли в список SDN, который предполагает заморозку активов и запрет на въезд в США.
Также в список SDN включили Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» и три организации, связанные с Ионовым: Антиглобалистское движение, ООО «Ионов трансконтинентал» и информационный портал «Стоп-империализм».
28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.
Среди компаний под санкции попали «Ростех», Фонд перспективных исследований, несколько НИИ, «Камаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев». Также США ввели запрет на импорт российского золота.