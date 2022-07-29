В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
8Сильная гроза и ливень в Москве
22:19 (мск), источник: РБК

Лавров заявил Блинкену, что оружие для Киева продлевает «агонию режима»

Поставки Украине западного оружия «продлевают агонию режима в Киеве». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИДа.

Лавров также подчеркнул, что ВС России строго соблюдают нормы международного права, а на «освобожденных территориях» налажена работа по возвращению к мирной жизни.

Цели и задачи российской спецоперации на Украине будут полностью выполнены, сказал российский министр Блинкену.

В начале июня президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. В начале июля главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ начали их применять.

По словам министра обороны Украины Алексея Резника, страна «прошла тест» и успешно использует поставленные США артиллерийские системы. Он также указал на необходимость новых поставок бронетехники и беспилотников.

Читайте также
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными

Оружие, которое Украина просит у западных партнеров, можно сравнить с вакциной, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, будь готов к тому, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — сказал он.

Президент России Владимир Путин, говоря о передаче украинской стороне ракетных вооружений, называл целью «всей этой возни» стремление «затянуть как можно дольше вооруженный конфликт». Схожую точку зрения высказывал ранее и Лавров. Поставки вооружений Западом министр счел «абсолютно контрпродуктивными и вредными».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин дал поручение, касающееся ДНР и ЛНР
Реакция Пескова на идею ООН об экспорте зерна
Спецоперация на Украине
На месте обстрела изолятора в Еленовке нашли обломки HIMARS
ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС
Что известно про ракетный удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
Россия разработала план полного восстановления Мариуполя
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь