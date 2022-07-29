Лавров заявил Блинкену, что оружие для Киева продлевает «агонию режима»

«Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИДа.
Цели и задачи российской спецоперации на Украине будут полностью выполнены, сказал российский министр Блинкену.
В начале июня президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. В начале июля главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ начали их применять.
По словам министра обороны Украины Алексея Резника, страна «прошла тест» и успешно использует поставленные США артиллерийские системы. Он также указал на необходимость новых поставок бронетехники и беспилотников.
Оружие, которое Украина просит у западных партнеров, можно сравнить с вакциной, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, будь готов к тому, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — сказал он.
Президент России Владимир Путин, говоря о передаче украинской стороне ракетных вооружений, называл целью «всей этой возни» стремление «затянуть как можно дольше вооруженный конфликт». Схожую точку зрения высказывал ранее и Лавров. Поставки вооружений Западом министр счел «абсолютно контрпродуктивными и вредными».