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06:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель заявил о снижении в два раза доли российского газа в закупках ЕС

Евросоюз сократил долю российского газа в своих закупках с 40% до 20%, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что Брюссель «не может творить чудеса» и нельзя «за одну ночь» отказаться от российских энергоносителей.

Источник: РИА "Новости"

«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%», — сказал господин Боррель Deutsche Welle (внесена в реестр иноагентов).

Глава европейской дипломатии сообщил, что ЕС серьезно рассматривал вопрос штрафных пошлин на российский газ, но в итоге отверг предложение.

Вместе с тем страны союза намерены к концу года полностью отказаться от российской нефти. Теперь государства находятся «в процессе прекращения закупки газа».

Жозеп Боррель не согласился с тем, что экономика РФ не пострадала от санкций. Он отметил усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром». Дипломат ожидает, что ВВП РФ в этом году сократится на 10%. По его словам, это «крупнейшая рецессия… со времен распада Советского Союза».

«Газпром» летом сократил поставки газа по «Северному потоку» в Европу до 20% от мощности газопровода. Российская компания объясняла это проблемами с обслуживанием оборудования из-за введенных санкций. В ЕС на этом фоне обсуждают возможность сокращения потребления на 15%.

Леонид Уварчев

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