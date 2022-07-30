Боррель заявил о снижении в два раза доли российского газа в закупках ЕС

«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%», — сказал господин Боррель Deutsche Welle (внесена в реестр иноагентов).
Глава европейской дипломатии сообщил, что ЕС серьезно рассматривал вопрос штрафных пошлин на российский газ, но в итоге отверг предложение.
Жозеп Боррель не согласился с тем, что экономика РФ не пострадала от санкций. Он отметил усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром». Дипломат ожидает, что ВВП РФ в этом году сократится на 10%. По его словам, это «крупнейшая рецессия… со времен распада Советского Союза».
«Газпром» летом сократил поставки газа по «Северному потоку» в Европу до 20% от мощности газопровода. Российская компания объясняла это проблемами с обслуживанием оборудования из-за введенных санкций. В ЕС на этом фоне обсуждают возможность сокращения потребления на 15%.