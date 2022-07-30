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07:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония уведомила США о планах сохранить доли в «Сахалине-2»

В Вашингтоне прошли переговоры глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2». Токио уведомил о планах сохранить доли в «Сахалине-2».

Источник: Reuters

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда журналистам (цитата по NHK).

По его мнению, если Токио решит выйти из проекта, то место японских компаний займут другие фирмы и Россия от этого увеличит доходы.

«Сахалин-2» с 1994 года реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Доли в проекте принадлежат «Газпрому» (50% плюс одна акция), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Shell уже заявлял, что ищет способ выйти из проекта из-за военной операции на Украине и последовавших санкций Запада против России. «Сахалин-2» обеспечивает больше 8% потребностей Японии в СПГ.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому все имущество проекта будет передано в собственность РФ. Владельцами нового оператора станут «Газпром» и иностранные участники «Сахалина-2», если они того пожелают. Правительство Японии призывало Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в проекте «Сахалин-2».

Леонид Уварчев

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