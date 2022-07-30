10:16 (мск), источник: Известия
Главу МИД Бельгии Лябиб не пускают на Украину из-за поездки в Крым
Украина отказывает главе МИД Бельгии Аджи Лябиб во въезде в страну из-за поездки в Крым. Об этом 28 июля сообщило издание «Европейская правда».
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По данным автора статьи Сергея Сидоренко, в 2021 году Лябиб, будучи журналисткой, посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе.
«По возвращению она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине», — написал он.
Он также указал на то, что дипломат не ответила на вопрос о принадлежности полуострова, однако позже вспомнила о поездке словами «я уехала в Россию».
Сидоренко считает, что министр должна извиниться перед Киевом за свой визит. По его мнению, Лябиб пытается не замечать обвинений и называет поездку «частью своей журналистской деятельности». Он напомнил, что, согласно закону Украины, дипломата должны оштрафовать и запретить въезд в страну на три года, в противном случае это «создаст опасный прецедент».
«Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром, и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев», — заявил изданию пресс-секретарь ведомства Воутер Пулс.
Ранее, 22 июля, на Украину не пустили политика и главу штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана. Сотрудники погранслужбы отобрали у него паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. Погранслужба объяснила свой поступок тем, что гражданство Корбана остановлено, сославшись на «тайный» указ украинского лидера Владимира Зеленского. Слух о подписании подобного документа главой государства ходил с 20 июля.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Украина отказывается признавать итоги голосвания.