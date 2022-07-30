10:30 (мск), источник: ТАСС
Глава комитета Бундестага считает, что ведомство канцлера тормозит поставки оружия Киеву
По словам Мари-Агнес Штрак-Циммерман, правительство должно разобраться с ситуацией уже в сентябре и октябре.
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БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман полагает, что ведомство федерального канцлера Германии тормозит поставки оружия на Украину. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Bayern («Бавария»).
«Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии [Украине], — это, по какой-то причине, ведомство канцлера», — отметила Штрак-Циммерман. «Этот дом является центром принятия решений. Именно там сходятся нити и [оттуда] отправляются сигналы», — подчеркнула она. В то же время глава комитета Бундестага признала, что обещанные Киеву поставки оружия достигают Украины. Тем не менее правительство ФРГ, по словам Штрак-Циммерман, должно разобраться с ситуацией уже в сентябре и октябре.
В пятницу Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные — в следующем. 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников уведомил о том, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»). 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.
21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.