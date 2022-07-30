В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме назвали непродуманной идею выплаты 13-й пенсии

Идея выплаты россиянам ежегодной 13-й пенсии противоречит согласованному правительством бюджету. Так инициативу «Справедливой России — За правду» в беседе с «Лентой.ру» оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: РИА "Новости"

Она назвала предложение непродуманным.

Согласно части шестой статьи 75 Конституции, индексация пенсий россиянам происходит не менее одного раза в год, напомнила депутат. Повышение выплат должно быть не ниже уровня инфляции. По мнению парламентария, идея о 13-й пенсии ставит правительство перед выбором о ежегодной индексации или разовой выплате.

Читайте также
Старость на радость: ГД осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

«Любые расчеты индексации пенсии проводятся с учетом норм, установленных законодательством, с учетом норм затрат бюджета. Они рассчитываются целым блоком правительства, Министерством финансов, закладываются в бюджет соответствующие ресурсы. Полудетский подход о введении 13-й пенсии не просчитан и не подкреплен источниками финансирования. Мы можем заложить 13-ю пенсию вместо индексации, но денег больше в бюджете не станет», — сказала она.

По мнению Светланы Бессараб, инициатива о введении 13-й пенсии выглядит популистской в преддверии выборов. Она напомнила, что в этом году с учетом инфляции российские власти уже вводили дополнительные меры поддержки населения.

«В связи с ростом потребительских цен в конце прошлого года было принято решение поднять пенсии на 8,6 процента. А по решению нашего президента с 1 июня вновь подняли пенсии неработающим пенсионерам на 10 процентов. Итого получается почти 19 процентов, что опережает рост инфляции», — заключила депутат.

Ранее стало известно о планах внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о 13-й пенсии. Согласно идее, ее будут выплачивать ежегодно в декабре. Также предлагается в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. По мнению авторов инициативы, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лавров назвал следующую цель агрессии Запада
Зеленский определил срок возвращения перешедших под контроль России территорий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь