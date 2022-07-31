Премьер Саксонии заявил о «горькой правде» для ФРГ из-за российского газа

Германия будет нуждаться в поставках газа из России в ближайшие годы, заявил в интервью Die Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«Без российского газа в ближайшие пять лет не обойтись», — считает он. По словам Кречмера, если власти ФРГ понимают, что стране пока нужны поставки, «это горькая реальность и мы должны это учитывать».
Политик призвал к «прагматизму» в отношениях с Москвой и к «заморозке» вооруженного конфликта, заявив, что «прекращение огня положит конец смертям и создаст возможность для поставок сырья».
По мнению премьера Саксонии, идея о том, чтобы навсегда изолировать Россию или никогда больше не сотрудничать с ней в экономическом плане, «абсурдна и опасна».
Кречмер в предыдущие годы неоднократно высказывался за отмену санкций против России. В 2020 году он говорил, что ограничения негативно влияют на экономику Германии и ведут к «отчуждению между людьми». В апреле 2021 года он посетил Россию и поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным, который «информировал его о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса». МИД Германии предупредил Кречмера, чтобы во время поездки тот «не позволил российскому правительству эксплуатировать себя».
В июне текущего года Кречмер заявил, что Германии, перед тем как ограничивать импорт российского газа, необходимо обеспечить надежные поставки топлива.
22 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия перестала быть надежным поставщиком газа для страны. Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», которую «Газпром» объяснил техническими причинами и проблемами с возвращением турбины Siemens из ремонта. Берлин считает, что сокращение поставок вызвано политическими причинами, Москва это отрицает.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее Хабека, одобрил договоренность стран Евросоюза сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года, назвав ее «сильным сигналом всем тем, кто насмехается над ЕС, и тем, кто презирает его».