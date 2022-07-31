Фонд развития моногородов могут ликвидировать в конце сентября

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд. Планировалось, что это должно произойти в 2021 году. Полномочия фонда намерены были разделить между госкорпорацией ВЭБ. РФ и федеральными органами исполнительной власти.
«Чтобы Фонд развития моногородов был ликвидирован по распоряжению правительства в том порядке, в котором положено, нужно пройти через судебные процедуры. Пакет документов подготовлен, направлен в суд. Даты, предварительно, это последняя декада сентября. Мы к этому полностью готовы», — сказала Макиева.
По ее словам, коллектив фонда сохранен и перешел в структуру ВЭБ. РФ. После ликвидации фонда сохранятся меры поддержки моногородов.
В России к числу территорий с монопрофильной экономикой отнесли 321 населенный пункт. Для улучшения ситуации в них в 2014 году создали Фонд развития моногородов. Он предлагал льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Также предусматривалось софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.