В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
09:33 (мск), источник: ТАСС

Фонд развития моногородов могут ликвидировать в конце сентября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ликвидация Фонда развития моногородов должна произойти осенью, предварительно, в конце сентября. Об этом ТАСС сообщила гендиректор фонда, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева.

Источник: Reuters

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд. Планировалось, что это должно произойти в 2021 году. Полномочия фонда намерены были разделить между госкорпорацией ВЭБ. РФ и федеральными органами исполнительной власти.

«Чтобы Фонд развития моногородов был ликвидирован по распоряжению правительства в том порядке, в котором положено, нужно пройти через судебные процедуры. Пакет документов подготовлен, направлен в суд. Даты, предварительно, это последняя декада сентября. Мы к этому полностью готовы», — сказала Макиева.

По ее словам, коллектив фонда сохранен и перешел в структуру ВЭБ. РФ. После ликвидации фонда сохранятся меры поддержки моногородов.

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой отнесли 321 населенный пункт. Для улучшения ситуации в них в 2014 году создали Фонд развития моногородов. Он предлагал льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Также предусматривалось софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

 "Ну, Машка, ты и дура! Это же Пьеха! Она другим способом деньги зарабатывает"
Стало известно, кто погиб в пожаре в хостеле на юге Москвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь