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11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Володин назвал законы, вступающие в силу в августе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

«Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году», — отметил политик, чьи слова приводит Telegram-канал ГД.

С августа встать на учёт в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг, возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Кроме того, ФНС, с разрешения налогоплательщика, сможет передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.

С нового месяца вступят и поправки в закон об оружии, уточняющие, в частности, условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.

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