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11:53 (мск), источник: ТАСС

Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье принял Главный военно-морской парад в акватории Невы. О готовности к началу парада главе государства доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Путин вышел к катеру, на котором он принимал парад, из Петропавловской крести. Ранее он подписал там указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России.

После этого катер президента прошел по Неве вдоль парадной линии кораблей, в том числе фрегатов и подводных лодок. Глава государства приветствовал их экипажи и поздравил моряков с праздником.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — поприветствовал их глава государства. Участники парада отвечали ему приветствием и троекратным «ура».

Всего в этом году в мероприятии принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

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