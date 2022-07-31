Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Путин вышел к катеру, на котором он принимал парад, из Петропавловской крести. Ранее он подписал там указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России.
После этого катер президента прошел по Неве вдоль парадной линии кораблей, в том числе фрегатов и подводных лодок. Глава государства приветствовал их экипажи и поздравил моряков с праздником.
«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — поприветствовал их глава государства. Участники парада отвечали ему приветствием и троекратным «ура».
Всего в этом году в мероприятии принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.