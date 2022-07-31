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18:00 (мск), источник: © РИА Новости

«Нам нужна Россия»: Кнайсль заявила о политическом закате Европы

МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times.

Источник: © РИА Новости

«Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием “Реквием по Европе”, потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — рассказала она.

В интервью политик также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. По ее мнению, лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.

«Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина», — задалась вопросом Кнайсль.

Сейчас европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления.

Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

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