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00:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Миссия НАТО готова вмешаться в ситуацию в Косове

Миссия НАТО KFOR заявила, что готова вмешаться в ситуацию на севере Косово. Она отмечает напряженность в регионе.

Источник: AP 2022

«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой. KFOR предпримет все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово в любой момент в соответствии со своим мандатом ООН», — говорится в заявлении в Twitter. KFOR отмечает, что внимательно следит за ситуацией, глава миссии находится в контакте со всеми сторонами.

Kosovo Force (KFOR) или «Силы для Косово» (СДК) — международная миссия, возглавляемая НАТО. Она отвечает за стабильность в частично признанной республике. Действует с 1999 года.

Ситуация в Косове обострилась на фоне решения Приштины с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов. Вечером 31 июля на севере Косово были слышны взрывы и звуки выстрелов. По данным СМИ, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово строит баррикады, а косовский спецназ перекрывает границу.

Леонид Уварчев

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