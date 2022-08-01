00:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Миссия НАТО готова вмешаться в ситуацию в Косове
Миссия НАТО KFOR заявила, что готова вмешаться в ситуацию на севере Косово. Она отмечает напряженность в регионе.
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«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой. KFOR предпримет все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово в любой момент в соответствии со своим мандатом ООН», — говорится в заявлении в Twitter. KFOR отмечает, что внимательно следит за ситуацией, глава миссии находится в контакте со всеми сторонами.
Kosovo Force (KFOR) или «Силы для Косово» (СДК) — международная миссия, возглавляемая НАТО. Она отвечает за стабильность в частично признанной республике. Действует с 1999 года.
Ситуация в Косове обострилась на фоне решения Приштины с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов. Вечером 31 июля на севере Косово были слышны взрывы и звуки выстрелов. По данным СМИ, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово строит баррикады, а косовский спецназ перекрывает границу.
Леонид Уварчев