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01:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Косово отложило запрет на сербские документы до 1 сентября

Власти Косово временно отменили запрет на сербские документы. Эта мера ранее привела к протестам на севере частично признанной республики.

Источник: Reuters

Правительство Косово осудило перекрытие дорог и стрельбу на севере республики, говорится в сообщении в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Власти обвинили Сербию в эскалации.

Решение об отсрочке запрета на сербские документы до 1 сентября принято после переговоров с представителями США и ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации выразил надежду на деэсклацию напряженности. По его мнению, это позволит найти компромиссное решение. Он считает, что в создании напряженности виноваты власти Приштины.

Косово обязало с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов. Вечером 31 июля на севере Косово были слышны взрывы и звуки выстрелов. По данным СМИ, армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово построило баррикады, а косовский спецназ перекрыл границу.

Леонид Уварчев

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