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02:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Алжир заявил о готовности присоединиться к БРИКС

Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун, передает агентство Algeria Press Service.

Источник: Reuters

По словам главы госулдарства, республика соответствует условиям для вхождения в объединение, состоящее из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. «У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — подчеркнул он.

По мнению политика, благодаря этому Алжир сможет избежать «биополярных конфликтов».

14 июля президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации. Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции, которые говорили о намерениях ранее, о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран.

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