В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сказал он.
Тарабрин напомнил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018—2019 годах в Вене, не смотря на их пользу для обеих сторон.
«Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», — добавил он.
Последний раунд консультаций с ЕС по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года, уточнил он.
«Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», — заключил Тарабрин.