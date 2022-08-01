В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
13:08 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны подтвердили выход судна «Разони» из одесского порта

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в 9.20 по московскому времени, сухогруз с кукурузой прибудет в Стамбул завтра, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Первого августа около 9.20 мск судно “Разони” под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации “Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины” вышло из порта Одессы. На борту судна “Разони” груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что морской коридор, по которому пойдет «Разони», проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию
'Киев снова доказал это'. Что началось в Донбассе
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Минобороны подтвердили выход судна «Разони» из одесского порта
Песков переадресовал Минобороны вопрос о переброске сил
Средства ПВО РФ за сутки сбили 10 беспилотников Украины
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь