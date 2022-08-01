В Минобороны подтвердили выход судна «Разони» из одесского порта

«Первого августа около 9.20 мск судно “Разони” под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации “Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины” вышло из порта Одессы. На борту судна “Разони” груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что морской коридор, по которому пойдет «Разони», проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.