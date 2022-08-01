Ученые определили безопасную высоту прыжков в воду Американские ученые исследовали ныряние человека в разных позах и сравнили его с нырянием животных
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
14:24 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили Украине взять на себя треть долгов СССР

Украине, прежде чем требовать вернуть часть принадлежащего России зарубежного имущества СССР, нужно было взять на себя часть долгов Советского Союза. Об этом 1 августа заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев претендует как минимум на треть зарубежного имущества СССР.

Источник: РИА "Новости"

«Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Огромная сумма по состоянию на 1994 год — $110 млрд. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин отметил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от Российской Федерации материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму $250 млрд.

«Всё профукали и разворовали», — констатировал спикер Госдумы.

По словам политика, сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти.

Ранее, 10 июля, газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для конфискации недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь