В Госдуме предложили Украине взять на себя треть долгов СССР

«Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Огромная сумма по состоянию на 1994 год — $110 млрд. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — написал он в своем Telegram-канале.
«Всё профукали и разворовали», — констатировал спикер Госдумы.
По словам политика, сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти.
Ранее, 10 июля, газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для конфискации недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.