Байден: США готовы обсуждать с РФ новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», — говорится в заявлении.
«Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член ядерной пятерки за участие в переговорах» по разработке новой системы контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, говорится в заявлении Байдена.