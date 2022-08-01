Депутаты предложили запретить усыновления в «недружественные» страны

Как считают депутаты, усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам нашей страны». «Уже многие годы “коллективный Запад” подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. “Хочешь победить народ — воспитай его детей”. Передача наших детей на воспитание в “недружественные страны” — это удар по будущему нации», — говорится в пояснительной записке.
Также в пояснительной записке отмечается, что на воспитании в семьях иностранных усыновителей находятся 17 498 российских детей-сирот, а в российских семьях — 455 866.
1 января 2013 года вступил в силу «закон Димы Яковлева», установивший запрет усыновлять детей из России для всех граждан США. Он получил свое неофициальное название в честь погибшего в США приемного ребенка из России Димы Яковлева. Позднее закон был расширен рядом поправок, вносивших дополнительные ограничения, не связанные с усыновлениями, в том числе в отношении нежелательных организаций. Закон также ввел прямой запрет на деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.
«Опыт принятия федерального [закона] № 272-ФЗ показал, что отказ от иностранного усыновления (а именно — усыновления гражданами США) был верным решением. Все дети, которые должны были быть усыновлены “американцами”, были устроены в семьи российских граждан», — пишут они.
Среди авторов законопроекта — депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого в 2018 году журналистки Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова обвинили в домогательствах. Слуцкий отрицал все обвинения. Думская комиссия по этике не нашла в действиях депутата нарушений в поведении. Помимо Слуцкого в числе авторов законопроекта есть депутаты всех фракций Госдумы, кроме «Единой России»: Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов (фракция «Новые люди»), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
16 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в стране 299 тыс. детей-сирот, на обеспечение которых жильем необходимо 300 млрд руб. В среднем российские сироты ждут квартиры около семи лет. Однако в некоторых регионах, в частности в Забайкальском крае, республиках Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия и Ингушетия, время ожидания достигает 20 лет.