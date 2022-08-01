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18:21 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский информационный портал ETtoday.

Источник: Reuters

По информации издания, чиновница во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. Она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретится с руководством, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Сообщается, что в тот же день около полудня Пелоси сядет в самолет и покинет остров.

В рамках азиатского турне спикер палаты представителей запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом она отказалась комментировать публикации в СМИ о возможном прибытии на Тайвань, сославшись на требования безопасности.

Пелоси могла приехать на остров еще в апреле, но тогда поездку пришлось отменить из-за того, что она внезапно заразилась коронавирусом.

Как писали СМИ, китайские дипломаты активно пытались донести до американских конгрессменов нежелательность визита представителей США на Тайвань «в интересах» обеих сторон.

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип «одного Китая», навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации.

По его словам, «армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань».

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

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