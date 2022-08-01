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18:07 (мск), источник: Телеканал 360°

Четыре новые РСЗО HIMARS прибыли на Украину

Украинские военные получили от США еще четыре новые установки ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Звук залпа HIMARS на передовой стал главным хитом этого лета», — написал он.

Глава оборонного ведомства поблагодарил за поставки нового вооружения американского президента Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина.

«Спасибо им за усиление наших войск. Украинские военные показали себя как умные операторы этого оружия», — добавил Резников.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на дневном брифинге 1 августа сообщил, что российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харьковской области, писала газета «Известия».

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