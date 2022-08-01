Четыре новые РСЗО HIMARS прибыли на Украину

«Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Звук залпа HIMARS на передовой стал главным хитом этого лета», — написал он.
Глава оборонного ведомства поблагодарил за поставки нового вооружения американского президента Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина.
«Спасибо им за усиление наших войск. Украинские военные показали себя как умные операторы этого оружия», — добавил Резников.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на дневном брифинге 1 августа сообщил, что российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харьковской области, писала газета «Известия».