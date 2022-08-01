Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — подчеркнул он.
Российский лидер отметил, что за более чем полвека своего существования ДНЯО стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности. Предусматриваемые им обязательства в сферах нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран, указал президент РФ.
В завершение глава российского государства выразил надежду, что конференция подтвердит готовность всех стран — участниц ДНЯО четко следовать принятым обязательствам и «внесет существенный вклад в упрочение режима нераспространения ядерного оружия, в обеспечение мира, безопасности и стабильности на планете». «Желаю вам успешной работы и всего самого доброго», — заключил он.
Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1—26 августа текущего года.
ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.