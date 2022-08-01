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22:13 (мск), источник: © РИА Новости

МО принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном с Украины

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия принимает меры по недопущению провокаций на маршруте следования первого судна с зерном, вышедшего сегодня из Одессы в Триполи, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони» под флагом Сьерра-Леоне — вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

«Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что разработанный в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» Россией, Турцией, Украиной и ООН маршрут подразумевает вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из трех портов Украины — Южного, Одессы и Черноморска.

Вместе с тем, по словам Мизинцева, в шести портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств.

«Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов», — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.

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