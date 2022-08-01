Боррель: в ЕС не уверены, что запасов газа хватит на зиму

«Зима приходит каждый год, но та, с которой мы столкнемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», — написал господин Боррель в своем блоге.
Он заявил, что цены на газ в ЕС сейчас в четыре раза больше расценок на конец февраля, а также в десять раз больше прошлогодних цен. Господин Боррель также призвал ЕС быть готовым ко всем сценариям, в том числе к полному прекращению поставок газа Россией. «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», — сказал он.
30 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам ЕС. Господин Боррель говорил, что власти ЕС сократили долю российского газа в своих закупках с 40% до 20%.