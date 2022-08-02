Три медвежонка из Якутии «повторили» картину Шишкина Пушистые малыши вместе сломали березу
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
12:37 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил решительность десантников в спецоперации на Украине

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нынешнее поколение десантников неизменно проявляет профессионализм и мужество, что в полной мере проявилось во время спецоперации на Украине. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Днем Воздушно-десантных войск, текст которого распространило во вторник Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Обратившись к личному составу и ветеранам ВДВ как к товарищам, глава государства поздравил их с этим днем. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — отметил он.

Путин добавил, что таким воинам «выпала высокая честь служить в легендарной “крылатой пехоте”, принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Десантники, продолжил он, всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества.

«Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заключил президент.

В России 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые высадилось на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

 "Ну, Машка, ты и дура! Это же Пьеха! Она другим способом деньги зарабатывает"
"В общем-то, от французов можно было бы ждать более этичных высказываний". Москва считает оскорбительными слова Макрона
Спецоперация на Украине
Украину с начала спецоперации покинул каждый четвертый житель
Верховный суд запретил батальон «Азов»* в России
В МИД РФ предостерегли от невыполнения Западом зерновой сделки
Шойгу заявил об уничтожении шести пусковых установок HIMARS
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта