Путин отметил решительность десантников в спецоперации на Украине

Обратившись к личному составу и ветеранам ВДВ как к товарищам, глава государства поздравил их с этим днем. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — отметил он.
Путин добавил, что таким воинам «выпала высокая честь служить в легендарной “крылатой пехоте”, принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Десантники, продолжил он, всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества.
«Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заключил президент.
В России 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые высадилось на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.