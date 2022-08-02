Премьер Венгрии заявил, что Брюссель для его страны «не босс»

«Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам, мы так и скажем», — написал политик на своей странице в соцсети.
Он добавил, что если Венгрия не согласна с решением властей Евросоюза, а его принятию можно помешать, то «совместное решение приниматься не будет».
«Евросоюз не в Брюсселе. Евросоюз находится в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде. Это очень важный вопрос», — подчеркнул Орбан.
Как сообщал Лайф, ранее Орбан заявил о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Запад должен встать между Россией и Украиной, считает венгерский премьер.