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02:10 (мск), источник: Life.ru

Блинкен потребовал от Китая «ответственного поведения»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не обострять ситуацию в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Источник: AP 2022

«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряжённость, это будет полностью на Пекине», — сказал Блинкен журналистам.

Он подчеркнул, что Пелоси сама примет решение, посещать остров или нет, поскольку Конгресс — независимая структура. Сейчас Вашингтон ждёт от Пекина ответственного поведения, если Пелоси решит посетить Тайвань, заключил госсекретарь.

Ранее Лайф сообщал, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не подтвердила никаких планов по поездке на Тайвань. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби. Вместе с тем он добавил, что Пелоси «имеет право» на такой визит.

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