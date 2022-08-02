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Спецоперация на Украине
03:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Шольц рассказал об отправке Украине отсутствующего у армии Германии оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что страна отправляет Украине в том числе и настолько новое оружие, что оно еще отсутствует у немецкой армии. Об этом он заявил в разговоре с изданием Globe and Mail.

Источник: AFP 2022

Как сказал Шольц, ФРГ поставляла Киеву любую технику, которая была. Среди прочего это были системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, боеприпасы и нелетальная помощь. Кроме того, поставки состояли из самоходных гаубиц, ракетных систем залпового огня, зенитных систем, радарных систем артиллерийской наводки.

«Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — отметил он.

Канцлер добавил, что украинские военные проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.

Ранее издание Bulgarian Military сообщало, что немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) 1A2 Gepard, поставленные на Украину, не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов и заклинивания орудий. До этого также стало известно, что самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были поставлены Германией на Украину, требуют ремонта после интенсивного использования.

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