Байден назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» полностью успешной

«Миссия была успешной. Никто из членов его (аз-Завахири — прим. ТАСС) семьи не пострадал, потерь среди гражданских нет. Я делюсь этой новостью сейчас, после подтверждения того, что операция была полностью успешной», — сказал Байден, выступая с обращением с балкона Белого дома.
Байден отметил, что главарь террористической группировки был обнаружен разведкой США в Кабуле ранее в этом году.
По словам американского президента, США «никогда не позволят Афганистану вновь превратиться в пристанище террористов». Как отметил Байден, эта страна не должна стать «плацдармом [для действий] против США».
«Мы не позволим, чтобы это произошло», — добавил он. Как подчеркнул президент, проведенная «операция является наглядной демонстрацией» этого. «Моя администрация продолжит внимательно следить за угрозами со стороны “Аль-Каиды” и реагировать на них, откуда бы они ни исходили», — сказал глава государства.