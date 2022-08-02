10:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия направила ООН данные о применении Украиной мин «Лепесток»
Россия утверждает, что украинские военные минируют гражданские объекты в Донбассе минами «Лепесток». Соответствующие данные вчера, 1 августа, были направлены генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности (СБ) ООН постпреду Китая Чжан Цзюню. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он добавил, что письмо также будет распространено в качестве официального документа СБ и Генассамблеи ООН.