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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия направила ООН данные о применении Украиной мин «Лепесток»

Россия утверждает, что украинские военные минируют гражданские объекты в Донбассе минами «Лепесток». Соответствующие данные вчера, 1 августа, были направлены генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности (СБ) ООН постпреду Китая Чжан Цзюню. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он добавил, что письмо также будет распространено в качестве официального документа СБ и Генассамблеи ООН.

Спецоперация на Украине
Источник: Штаб теробороны ДНР

ПМФ-1 «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия. Ее корпус сделан из полиэтилена защитного цвета, из-за чего ее трудно найти. Была принята на вооружение еще советской армией.

В июле господин Полянский во время выступления в ООН заявил, что вооруженные силы Украины «активно разбрасывают в Донбассе» мины «Лепесток», чтобы «убить как можно больше детей». Власти признанной РФ Донецкой народной республики говорили, что из-за этих мин пострадали пять человек.

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