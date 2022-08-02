10:51 (мск), источник: Ведомости
Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлилась в Малайзии в рамках своего азиатского турне. Об этом сообщает местное новостное агентство Bernama.
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«Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге», — пишет издание. Отмечается, что сегодня Пелоси должна встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.
31 июля политик начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако в ряде американских и китайских СМИ появились публикации, что Пелоси планирует посетить Тайвань.
Новость вызвала резко негативную реакцию Китая. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Китайские власти считают, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая».
После с заявлением выступило и МИД Китая. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь предупредил США, что возможный визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям». Дипломат подчеркнул, что такой шаг будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела Китая и угроза территориальной целостности республики.
Сама Пелоси при этом возможный визит на Тайвань не комментировала. 1 августа издание Global Times написало, что Китаю рано расслабляться, поскольку самолет политика может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Позже тайваньский информационный портал EToday сообщил, что Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа.