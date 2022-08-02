Помощник Медведева объяснил взломом страницы пост про восстановление исторических границ России

В частности, в посте было сказано, что Россия «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины». Было написано о планах присоединения Грузии, а Казахстан назывался «искусственным государством», в котором «порядка не будет», пока туда «не придут русские». Отмечалось, что «никаких парадов суверенитетов больше никогда не будет» и все народы Советского Союза «снова будут жить вместе». Позднее запись удалили.
Олег Осипов заявил журналистам, что последний опубликованный Дмитрием Медведевым пост — от 31 июля про день Военно-морского флота. «А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сказал помощник политика (цитата по ТАСС).
В частности, в июне он заявил, что ненавидит «ублюдков и выродков», которые «хотят смерти России». О ком конкретно шла речь, он не пояснял. В Кремле назвали этот пост понятным и объяснимым. МИД Италии счел его угрозой.