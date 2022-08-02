Украину с начала спецоперации покинул каждый четвертый житель

По данным ООН, всего границу Украины с 24 февраля по состоянию на 2 августа пересекли 10 107 957 человек. Обратно на родину вернулись около 4,2 млн украинцев. В Европе пребывают, по оценкам организации, 6,1 млн беженцев. Из них официально зарегистрировались 3,7 млн человек.
Страны, в которые уехали беженцы с Украины:
По состоянию на 13 июля МВД России с 19 февраля 2022 года поставило на миграционный учет 450 тыс. украинцев и жителей Донецкой и Луганской народных республик. 11 июля президент России Владимир Путин Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины.