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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Украину с начала спецоперации покинул каждый четвертый житель

Агентство ООН по беженцам сообщило, что с начала военного конфликта 24 февраля 2022 года Украину покинули 10 млн человек. На 1 января 2022 года население страны оценивалось в 40 млн.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По данным ООН, всего границу Украины с 24 февраля по состоянию на 2 августа пересекли 10 107 957 человек. Обратно на родину вернулись около 4,2 млн украинцев. В Европе пребывают, по оценкам организации, 6,1 млн беженцев. Из них официально зарегистрировались 3,7 млн человек.

Страны, в которые уехали беженцы с Украины:

  • Польша — 4 944 264 человека,
  • Россия — 1 857 122,
  • Венгрия — 1 041 762,
  • Румыния — 890 168,
  • Словакия — 627 555,
  • Молдавия — 549 333,
  • Белоруссия — 16 680.

По состоянию на 13 июля МВД России с 19 февраля 2022 года поставило на миграционный учет 450 тыс. украинцев и жителей Донецкой и Луганской народных республик. 11 июля президент России Владимир Путин Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины.

Дарья Эрозбек

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