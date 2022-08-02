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13:36 (мск), источник: Газета.Ру

В МИД РФ предостерегли от невыполнения Западом зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва приветствует начало реализации достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту зерновых с Украины и надеется, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Для полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия, то есть «устранили финансовые и логистические препятствия», вызванные введенными ими антироссийскими санкциями.

«Мы предостерегаем от попыток “замотать” или не выполнить вторую часть пакета, сделать все, чтобы она не была реализована», — подчеркнула представитель МИДа.

В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, указала Захарова.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для вывоза зерна с Украины.

Церемония подписания соглашения прошла во дворце Долмабахче в Стамбуле, где ранее, в конце марта, прошли переговоры российской и украинской делегаций по мирному соглашению.

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